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Обрано голову Громадської ради міжнародних експертів, яка буде задіяна у відборі суддів Антикорупційного суду

12:58, 19 грудня 2024
Головою ГРМЕ обрано адвоката Роберта Брукхейсена із Нідерландів, а заступником голови стала колишня прокурор з США Мері Батлер.
Обрано голову Громадської ради міжнародних експертів, яка буде задіяна у відборі суддів Антикорупційного суду
Роберт Брукхейсен, джерело фото: Конкурсна комісія з добору членів ВККС
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Громадська рада міжнародних експертів на своєму першому офіційному засіданні, яке відбулося 19 грудня 2024 року, обрала голову та заступника голови ГРМЕ, а також затвердила свій Регламент.

Рішенням членів ГРМЕ головою одноголосно було обрано адвоката з Нідерландів Роберта Брукхейсена, який у минулому працював у прокуратурі Нідерландів.

Головним аргументом на користь обрання на посаду голови ГРМЕ Роберта Брукхейсена стало те, що він вже тривалий час задіяний у проведенні конкурсних процедур в Україні.

Роберт Брукхейсен закінчив Лейденський університет у 1982 році. У 1982–2003 роках працював адвокатом з морського права та страхування, надавав послуги клієнтам у всьому світі. 3 1999 року був керуючим партнером міжнародної юридичної фірми DLA у Нідерландах, а з 2003 року – членом правління DLA. 3 2005 до 2012 року працював Спеціальним Прокурором у Відділі Протидії Серйозним Шахрайствам Прокуратури Нідерландів, був відповідальним за різноманітні великі розслідування  шахрайства, корупції та відмивання грошей. Як головний прокурор він успішно довів до кінця найзначнішу справу про корупцію в Нідерландах. Працював над багатьма складними міжнародними справами про шахрайство та корупцію у США, Британії, Індії та на Близькому Сході, надавав експертну допомогу з питань відмивання грошей, відстеження активів та протидії корупції в Програмі з розшуку та менеджменту активів (StAR), у партнерському проєкті Світового банку та УНЗ ООН; консультував та проводив тренінги у програмах щодо розслідування та боротьби з корупцією у таких країнах, як Молдова, Йорданія, Таїланд. Зараз він є співзасновником спеціалізованої юридичної фірми, що надає консультації корпораціям, органам влади та країнам з питань, пов’язаних з корупцією, проводить розслідування корупції та захищає компанії від звинувачень у корупції. Також є суддею Дисциплінарного апеляційного суду Адвокатури Нідерландів.

В Україні Роберт Брукхейсен також відомий тим, що з 2021 року є членом Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС.

Крім того, заступником голови ГРМЕ одноголосно обрана колишня прокурор з США Мері К. Батлер.

Головним аргументом на користь обрання Мері К. Батлер на посаду заступника ГРМЕ стало те, що вона кілька років працювала в Україні.

Мері К. Батлер закінчила Вассар-Коледж та юридичний факультет Університету Вісконсину. Є Головою міжнародного підрозділу відділу боротьби з відмиванням грошей та повернення активів (MLARS) Міністерства юстиції США. Перш ніж долучитись до MLARS у липні 2014 року, багато років працювала антикорупційною прокуроркою в спеціалізованих антикорупційних підрозділах у Міністерстві юстиції в Вашингтоні, а також у Прокуратурі США в Маямі, Флорида. Будуючи свою кар’єру антикорупційної прокурорки, підтримувала обвинувачення у справах проти багатьох лобістів, працівників державних та місцевих правоохоронних органів, держслужбовців на всіх рівнях влади, включно з конгресменом США. Працювала 11 років у Відділі публічної доброчесності при Головному суді та 12 років – в Офісі прокурора США в Південному окрузі Флориди в Маямі. Саме в Офісі прокурора США в Південному окрузі Флориди працювала прокуроркою у відділах загальних злочинів та економічних злочинів, керувала Відділом боротьби з корупцією. Три роки працювала постійною юридичною радницею в Україні Офісу з допомоги в розвитку та підготовці прокурорів за кордоном Департаменту юстиції США.

Нагадаємо, що 29 квітня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила склад Громадської ради міжнародних експертів (6 іноземних експертів), яка буде займатися відбором 25 нових суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Засідання ГРМЕ 19 грудня 2024 року

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд ВККС ВАКС

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