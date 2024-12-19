Рада підтримала запит до Президента про позбавлення Юрія Бойка звання «Герой України»

Верховна Рада підтримала запит щодо позбавлення Бойка звання «Герой України».

Верховна Рада проголосувала за запит до Президента з проханням позбавити депутата Юрія Бойка звання «Героя України». Відповідний запит підтримали 232 народні депутати.

Нагадаємо, що 19 грудня Верховна Рада з другої спроби відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Звання "Герой України" Бойко отримав влітку 2004 року.

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