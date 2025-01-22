Громадська рада міжнародних експертів попросила ВККС скликати спеціальне спільне засідання – що відомо

Громадська рада міжнародних експертів 22 січня 2025 року звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з проханням скликати спеціальне спільне засідання для проведення співбесід з 7 кандидатами на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду.
«Ми переглянули матеріали стосовно кандидатів та вважаємо, що є обґрунтовані підстави для скликання спеціального спільного засідання, щоб провести співбесіди з усіма кандидатами», - повідомив голова ГРМЕ Роберт Брукхейсен.
Зазначимо, що після завершення етапу кваліфікаційного іспиту у конкурсі на 15 вакантних посад суддів ВАКС залишилося всього 7 кандидатів, а на 10 посад суддів АП ВАКС – жодного.
Нагадаємо, що 29 квітня 2024 року ВККС призначила вже другий в історії склад ГРМЕ, який складається з шести іноземних експертів в сфері права та антикорупційної діяльності.
19 грудня 2024 року головою ГРМЕ був обраний представник Нідерландів Роберт Брукхейсен.
ГРМЕ задіяна у процедурі відбору суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Під час спеціальних спільних засідань за участю ВККС та ГРМЕ, іноземні експерти можуть припиняти подальшу участь у конкурсі тих кандидатів, до яких у них виникли обґрунтовані зауваження.
Автор В’ячеслав Хрипун
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