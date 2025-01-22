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ДБР знову затримало екскомандувача ОТУ Харків Галушкіна, який вийшов з СІЗО під заставу

20:41, 22 січня 2025
У ДБР заявили, що виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
ДБР знову затримало екскомандувача ОТУ Харків Галушкіна, який вийшов з СІЗО під заставу
Фото з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань 22 січня повідомило, що нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині, через що повторно затримало колишнього командувача оперативно-тактичного управління «Харків» Юрія Галушкіна, який вийшов з СІЗО під заставу.

«У межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ «Харків» не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО», - заявили у Бюро.

ДБР встановило, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці «як малоймовірний», та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту.

«Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків», сказано у повідомленні.

Також у Бюро додали, що в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня військовослужбовців ЗСУ.

«Колишнього командувача затримано. Йому буде оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України (сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю)», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід колишньому командувачу оперативно-тактичного управління «Харків», бригадному генералу Юрію Галушкіну. 

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ДБР

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