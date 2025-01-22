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АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід ексголові Західного апеляційного господарського суду Плотніцькому

20:28, 22 січня 2025
Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.
АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід ексголові Західного апеляційного господарського суду Плотніцькому
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. Його у залі суду взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 30 млн 280 тисяч гривень.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 січня розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від  30.12.2024 про застосування запобіжного заходу.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - повідомила АП ВАКС.

За даними слідства, вказана особа за попередньою змовою групою осіб, висловила обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержала неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднану з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя 30 грудня 2024 року надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. 

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