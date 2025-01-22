Завершення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна, — Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Дональд Трамп не буде переможцем, якщо Путін буде переможцем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що закінчення війни в країні має стати перемогою Дональда Трампа, а не Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

«Закінчення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна ... Путін для нього (Трампа - ред) ніхто. Америка набагато сильніше, Європа набагато сильніше, Китай набагато сильніший ніж Росія», - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що під час війни всі побачили, що Росія не спроможна окупувати Україну.

«Це говорить про силу Росії. Питання у тому, що вони великі, багато зброї і не жаліють людей. Питання у тому, що ми конкретно захищаємо Європу, конкретно захищаємо країни НАТО. А Путін туди піде. І тому Трампу треба вийти з цього переможцем, він спроможний це зробити. Але він не буде переможцем, якщо Путін буде переможцем», - заявив Зеленський.

Також Зеленський додав що найнебезпечніше для президента Трампа, для нього та для всіх українців буде те, якщо Трамп «зможе так провести цю домовленість, що у Путіна буде можливість повернутись, технічна можливість».

Раніше Дональд Трамп пригрозив Росії санкціями та митами на весь експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною.

Додамо, Трамп доручив Келлогу завершити війну за 100 днів і планує особисто контролювати мирні переговори щодо України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.