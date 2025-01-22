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Завершение войны должно стать победой Трампа, а не Путина, — Зеленский

20:07, 22 января 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп не станет победителем, если Путин будет победителем.
Завершение войны должно стать победой Трампа, а не Путина, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание войны в стране должно стать победой Дональда Трампа, а не Путина. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина… Путин для него (Трампа – ред) никто. Америка гораздо сильнее, Европа гораздо сильнее, Китай гораздо сильнее России», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что во время войны все увидели, что Россия не способна оккупировать Украину.

«Это говорит о силе России. Вопрос в том, что они большие, много оружия и не жалеют людей. Вопрос в том, что мы конкретно защищаем Европу, именно защищаем страны НАТО. Путин же туда пойдет. Для этого Трампу нужно выйти из этого победителем, он способен это сделать. Но он не будет победителем, если Путин будет победителем», – заявил Зеленский.

Также Зеленский добавил, что самое опасное для президента Трампа, для него и для всех украинцев будет то, если Трамп «сможет так провести эту договоренность так, что у Путина будет возможность вернуться, техническая возможность».

Ранее Дональд Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами на весь экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.

Добавим, Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине.

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Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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