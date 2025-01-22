Генсек НАТО Рютте поговорил с новым госсекретарем США Рубио

22 января генсек НАТО Рютте провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио.

В среду, 22 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что провел телефонный разговор с новым государственным секретарем Соединенных штатов Америки Марко Рубио. Об этом Рютте написал на своей странице в соцсети X.

По словам Рютте, разговор с Рубио был «хорошим».

«С нетерпением ждем возможности поздравить вас в НАТО и работать вместе по вопросам Украины, России, Китая», – написал он, обращаясь к Рубио.

Еще он отметил, что «увеличение расходов на оборону в Европе и рост трансатлантического оборонного производства делают нас всех сильнее».

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