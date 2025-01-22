Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей административной специализации

Успешным тестирование на когнитивные способности оказалось для 105 претендентов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Источник фото — ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 22 января 2024 года обнародовала декодированные результаты тестирования на когнитивные способности, которое 16 января сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по административной специализации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», успешным тестированием на выявление уровня IQ стало для 105 претендентов на должности судей апелляционной инстанции или для 80,15% кандидатов.

Соответственно, неудачей тестирование на когнитивные способности завершилось для 26 кандидатов, которые не смогли набрать минимально необходимые 100 баллов (из 145 максимально возможных).

Следующий этап конкурса – выполнение практического задания, которое запланировано на 24-25 февраля.

С декодированными результатами кандидатов на должности судей апелляционных судов по административной специализации можно ознакомиться ниже.

Напомним, что "Судебно-юридическая газета" ранее рассказывала об итогах тестирования на уровень IQ для гражданской, уголовной, административной и хозяйственной специализации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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