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Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів адміністративної спеціалізації

19:22, 22 січня 2025
Успішним тестування на когнітивні здібності виявилося для 105 претендентів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.
Тестування на IQ в апеляційні суди – персональні результати кожного кандидата на посади суддів адміністративної спеціалізації
Джерело фото — ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 січня 2024 року оприлюднила декодовані результати тестування на когнітивні здібності, яке 16 січня складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», успішним тестування на виявлення рівня IQ стало для 105 претендентів на посади суддів апеляційної інстанції або для 80,15% кандидатів.

Відповідно, невдачею тестування на когнітивні здібності завершилося для 26 кандидатів, які не змогли набрати мінімально необхідні 100 балів (з 145 максимально можливих).

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, яке заплановане на 24-25 лютого.

З декодованими результатами кандидатів на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше розповідала про підсумки тестування на рівень IQ для цивільної, кримінальної, адміністративної та господарської спеціалізації.   

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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