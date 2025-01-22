Генсек НАТО Рютте поговорив з новим держсекретарем США Рубіо

22 січня генсек НАТО Рютте провів телефонну розмову із держсекретарем США Рубіо.

У середу, 22 січня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що провів телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем Сполучених штатів Америки Марко Рубіо. Про це Рютте написав на своїй сторінці в соцмережі X.

За словами Рютте, розмова з Рубіо була «хорошою».

«З нетерпінням чекаємо можливості привітати вас у НАТО і працювати разом з питань України, Росії, Китаю», – написав він, звертаючись до Рубіо.

Ще він зазначив, що «збільшення витрат на оборону в Європі та зростання трансатлантичного оборонного виробництва роблять нас усіх сильнішими».

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