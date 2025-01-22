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АП ВАКС оставила в силе меру пресечения экс-председателю Западного апелляционного хозяйственного суда Плотницкому

20:28, 22 января 2025
Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений.
АП ВАКС оставила в силе меру пресечения экс-председателю Западного апелляционного хозяйственного суда Плотницкому
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВАКС применил меру пресечения к бывшему председателю Западного апелляционного хозяйственного суда Борису Плотницкому. Его в зале суда заключили под стражу с правом внесения залога в размере 30 млн 280 тысяч гривен.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 января рассмотрела апелляционную жалобу защитника на определение следователя судьи ВАКС от 30.12.2024 о применении меры пресечения.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит», - сообщила АП ВАКС.

По данным следствия, указанное лицо по предварительному сговору группой лиц, выразило обещание оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также получило неправомерную выгоду для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на исполнение функций государства, соединенную с требованием такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 30 декабря 2024 года дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Напомним, в начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего главу хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды. За указанные средства лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

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