Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей экс-председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого

ВСП предоставила разрешение за содержание под стражей Бориса Плотницкого.

30 декабря Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи в отставке, экс-председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Такое решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья в отставке подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 28, ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса, а именно в обещании оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также извлечение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на исполнение функций государства, сопряженном с требованием такой выгоды, совершенные по предыдущей сговорной группой лиц.

Как ранее сообщало НАБУ, в начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего главу хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды. За указанные средства лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

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