Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою екс-голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького

ВРП надала дозвіл за утримання під вартою Бориса Плотніцького.

30 грудня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді у відставці, екс-голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Таке рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя у відставці підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 28, ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Як раніше повідомляло НАБУ, на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

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