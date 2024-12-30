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Ентоні Едвардса оштрафували на $100 тисяч за ненормативну лексику

18:30, 30 грудня 2024
НБА штрафує Едвардса вже втретє.
Ентоні Едвардса оштрафували на $100 тисяч за ненормативну лексику
Фото: Getty Images
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Національна баскетбольна асоціація (НБА) в неділю наклала штраф у розмірі 100 000 доларів на американського баскетболіста Ентоні Едвардса за використання ненормативної лексики під час телевізійного інтерв'ю. Це вже третє покарання для гравця Міннесоти Тімбервулвз за три тижні. Про це повідомляє АР.

Штраф був накладений після того, як Едвардс зробив нецензурні коментарі після перемоги Тімбервулвз над Х'юстоном з рахунком 113-112 у п’ятницю. НБА зазначила, що враховувала «історію використання гравцем ненормативної лексики під час інтерв'ю з медіа».

В понеділок, гравець був оштрафований на 75 000 доларів за публічну критику суддівства та також за ненормативну лексику після матчу проти Голден Стейт 6 грудня, на який йому наклали штраф у розмірі 25 000 доларів.

Це вже третє покарання для Едвардса за порушення етикету. 17 листопада він отримав штраф у розмірі 35 000 доларів за непристойний жест на корті.

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