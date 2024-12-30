УЗ запустила обіди в поїздах далекого сполучення за рецептами Клопотенка, але поки що тестово

Укрзалізниця оголосила про запуск в тестовому режимі повноцінних обідів на обраних поїздах. Як зазначається, меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі УЗ.
Відтак, з цього тижня розпочинається тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах, а саме:
Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання, зауважують в УЗ.
У провідників зазначених поїздів можна замовити:
Вартість страв становить від 170 до 190 гривень.
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