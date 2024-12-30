УЗ запустила обіди в поїздах далекого сполучення за рецептами Клопотенка, але поки що тестово

Про звичний набір «варені яйця + курятина» можна забути, кажуть в УЗ.

Джерело фото: УЗ

Укрзалізниця оголосила про запуск в тестовому режимі повноцінних обідів на обраних поїздах. Як зазначається, меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі УЗ.

Відтак, з цього тижня розпочинається тестування якісного харчування на деяких найдовших рейсах, а саме:

№ 351/352 Київ — Кишинів

№ 95/96 Київ — Рахів

№ 29/30 Київ — Ужгород

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород

Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання, зауважують в УЗ.

У провідників зазначених поїздів можна замовити:

карпатські деруни;

омлет із житомирських яєць;

курку з подільською картоплею та овочами;

кримськотатарський плов з яловичиною.

Вартість страв становить від 170 до 190 гривень.

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