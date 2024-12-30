УЗ запустила обеды в поездах дальнего сообщения по рецептам Клопотенко, но пока тестово

Укрзализныця объявила о запуске в тестовом режиме полноценных обедов на избранных поездах. Как отмечается, меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе УЗ.
Следовательно, с этой недели начинается тестирование качественного питания на некоторых самых длинных рейсах, а именно:
Меню разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, обеспечивающим свежесть продуктов и позволяющим сохранить вкус после разогрева, отмечают в УЗ.
У проводников указанных поездов можно заказать:
Стоимость блюд составляет от 170 до 190 гривен.
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