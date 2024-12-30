УЗ запустила обеды в поездах дальнего сообщения по рецептам Клопотенко, но пока тестово

О привычном наборе «вареные яйца + курятина» можно забыть, говорят в УЗ.

Источник фото: УЗ

Укрзализныця объявила о запуске в тестовом режиме полноценных обедов на избранных поездах. Как отмечается, меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе УЗ.

Следовательно, с этой недели начинается тестирование качественного питания на некоторых самых длинных рейсах, а именно:

№ 351/352 Киев — Кишинев

№ 95/96 Киев — Рахов

№ 29/30 Киев — Ужгород

№ 4/3 Запорожье — Ужгород

Меню разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, обеспечивающим свежесть продуктов и позволяющим сохранить вкус после разогрева, отмечают в УЗ.

У проводников указанных поездов можно заказать:

карпатские драники;

омлет из житомирских яиц;

курицу с подольским картофелем и овощами;

крымскотатарский плов с говядиной.

Стоимость блюд составляет от 170 до 190 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.