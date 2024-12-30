Энтони Эдвардса оштрафовали на $100 тысяч за ненормативную лексику

НБА штрафует Эдвардса уже в третий раз.

Фото: Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в воскресенье наложила штраф в размере 100 000 долларов на американского баскетболиста Энтони Эдвардса за использование ненормативной лексики во время телевизионного интервью. Это уже третье наказание для игрока Миннесоты Тимбервулвз за три недели. Об этом сообщает АР.

Штраф был наложен после того, как Эдвардс сделал нецензурные комментарии после победы Тимбервулвз над Хьюстоном со счетом 113-112 в пятницу. НБА отметила, что учитывала «историю использования игроком ненормативной лексики во время интервью с медиа».

В понедельник, игрок был оштрафован на 75 000 долларов за публичную критику судейства и также за ненормативную лексику после матча против Голден Стейт 6 декабря, на который ему наложили штраф в размере 25 000 долларов.

Это уже третье наказание для Эдвардса за нарушение этикета. 17 ноября он получил штраф в размере 35 000 долларов за неприличный жест на корте.

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