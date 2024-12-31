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Вищий антикорсуд відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини Бориса Плотніцького — він може внести заставу більше 30 млн

11:40, 31 грудня 2024
Борис Плотніцький може вийти під заставу більше 30 млн гривень.
Вищий антикорсуд відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини Бориса Плотніцького — він може внести заставу більше 30 млн
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Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. Його у залі суду взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 30 млн 280 тисяч гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Строк дії запобіжного заходу – до 27 лютого 2025 року включно. 

Як раніше повідомляло НАБУ, на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. 

«Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя 30 грудня 2024 року надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Суддя у відставці підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 28, ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

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ВАКС

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