Вищий антикорсуд відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини Бориса Плотніцького — він може внести заставу більше 30 млн

Борис Плотніцький може вийти під заставу більше 30 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. Його у залі суду взяли під варту із правом внесення застави у розмірі 30 млн 280 тисяч гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Строк дії запобіжного заходу – до 27 лютого 2025 року включно.

Як раніше повідомляло НАБУ, на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

«Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя 30 грудня 2024 року надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Суддя у відставці підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 28, ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

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