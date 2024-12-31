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Высший антикорсуд отправил под стражу экс-председателя Апелляционного хозяйственного суда Львовщины Бориса Плотницкого - он может внести залог более 30 млн

11:40, 31 декабря 2024
Борис Плотницкий может выйти под залог более 30 млн гривен.
Высший антикорсуд отправил под стражу экс-председателя Апелляционного хозяйственного суда Львовщины Бориса Плотницкого - он может внести залог более 30 млн
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Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к бывшему председателю Западного апелляционного хозяйственного суда Борису Плотницкому. Его в зале суда заключили под стражу с правом внесения залога в размере 30 млн 280 тысяч гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Срок действия меры пресечения – до 27 февраля 2025 года включительно.

Как ранее сообщало НАБУ, в начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего главу хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды. За указанные средства лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 30 декабря 2024 года дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Судья в отставке подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 28, ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса, а именно в обещании оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также извлечение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на исполнение функций государства, сопряженном с требованием такой выгоды, совершенные по предыдущей сговорной группой лиц.

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ВАКС

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