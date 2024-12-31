В Германии результат выборов не будет определяться владельцами соцсетей, — Шольц

Я желаю, чтобы мы не дали себя обмануть, – сказал Олаф Шольц в обращении перед Новым годом.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к гражданам с призывом не разрешать "владельцам социальных сетей" влиять на результат досрочных выборов, которые пройдут в следующем году. Это обращение стало реакцией на неоднократную поддержку американским миллиардером Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Об этом сообщает The Guardian.

В обращении немецкий канцлер заявил, что только граждане Германии вправе решать, "куда Германия пойдет дальше" после выборов 23 февраля.

По словам Шольца, судьба немецкого общества "будет зависеть от подавляющего большинства умных и порядочных людей".

Не упоминая прямо Илона Маска или его социальную платформу X, канцлер призвал граждан Германии противодействовать любым попыткам манипуляций и защищать демократические ценности.

"В конце концов, в новогоднюю ночь принято загадывать желания. Я желаю, чтобы мы не дали себя обмануть", – резюмировал Шольц.

Отметим, что Илон Маск написал колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") в газете Welt am Sonntag.

Напомним, 11 декабря канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству. А 16 декабря немецкий парламент не выразил доверия Олафу Шольцу после распада правящей «светофорной коалиции».

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