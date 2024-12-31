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У Німеччині результат виборів не визначатиметься власниками соцмереж, — Шольц

11:22, 31 грудня 2024
Я бажаю, щоб ми не дали себе обдурити, — сказав Олаф Шольц у зверненні перед Новим роком.
У Німеччині результат виборів не визначатиметься власниками соцмереж, — Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до громадян із закликом не дозволяти "власникам соціальних мереж"  впливати на результат дострокових виборів, які відбудуться наступного року. Це звернення стало реакцією на неодноразову підтримку американським мільярдером Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Про це повідомляє The Guardian.

У зверненні німецький канцлер заявив, що лише громадяни Німеччини мають право вирішувати, "куди Німеччина піде далі" після виборів 23 лютого.

За словами Шольца, доля німецького суспільства "буде залежати від переважної більшості розумних і порядних людей".

Не згадуючи прямо Ілона Маска чи його соціальну платформу X, канцлер закликав громадян Німеччини протидіяти будь-яким спробам маніпуляцій і захищати демократичні цінності.

"Зрештою, в новорічну ніч прийнято загадувати бажання. Я бажаю, щоб ми не дали себе обдурити", – резюмував Шольц.

Зазначимо, що Ілон Маск написав колонку на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в газеті Welt am Sonntag.

Нагадаємо, 11 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц направив до Бундестагу заявку на вотум довіри уряду.  А 16 грудня німецький парламент не висловив довіри Олафу Шольцу після розпаду правлячої «світлофорної коаліції».

У п'ятницю, 27 грудня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент та призначив нову дату виборів до Бундестагу на 23 лютого.

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Німеччина Олаф Шольц

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