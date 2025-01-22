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ГБР снова задержало экс-командующего ОТУ Харьков Галушкина, который вышел из СИЗО под залог

20:41, 22 января 2025
В ГБР заявили, что выявили новые факты по делу о прорыве границы в Харьковской области.
ГБР снова задержало экс-командующего ОТУ Харьков Галушкина, который вышел из СИЗО под залог
Фото из открытых источников
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Государственное бюро расследований 22 января сообщило, что новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине, из-за чего повторно задержало вышедшего из СИЗО под залог бывшего командующего оперативно-тактического управления «Харьков» Юрия Галушкина.

«В рамках расследования уголовного производства по небрежности командиров во время обороны части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было установлено, что экс-командующий ОТУ «Харьков» не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 обр ТрО», - заявили в Бюро.

ГБР установило, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке «как маловероятное», и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что привело к трагическим событиям на линии фронта.

«Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков».

Также в Бюро добавили, что в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня военнослужащих ВСУ.

«Бывший командующий задержан. Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном уходе с поля боя или отказ действовать оружием)», - говорится в заявлении.

Напомним, Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления «Харьков», бригадному генералу Юрию Галушкину. 

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ГБР

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