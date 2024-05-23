Для должностных лиц, допускающих волокиту с обнародованием данных об использовании средств бюджета, усилят наказание

Ответственность за обнародование информации, несвоевременное обнародование, недостоверность, неточность, неполноту информации будут нести руководители распорядителей и получателей средств бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда, а также фондов общеобязательного государственного социального страхования.

В настоящее время должностные и должностные лица, являющиеся распорядителями и получателями бюджетных средств, обязаны обеспечить обнародование информации об их использовании на Едином веб-портале использования публичных средств.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность для должностных лиц, не обнародовавших информацию, обязательное обнародование которой предусмотрено законом об открытости использования публичных средств, в виде штрафа от 425 грн до 850 грн.

22 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10255, согласно которому также будет предусмотрен штраф за несвоевременное обнародование такой информации – до 850 грн. Кроме того, обнародование недостоверной, неточной или неполной информации, обязательное обнародование которой предусмотрено этим законом, будет влечь штраф до 1190 грн.

Дела об административных правонарушениях должностных лиц будет рассматривать не местный суд, как сейчас, а органы государственного финансового контроля.

Органам денежного контроля расширяют возможности.

Так, они смогут, кроме осуществления производства по делам об административных правонарушениях и наложении штрафов на должностных лиц, также:

собирать и получать персональные данные лица в случаях, предусмотренных законами, с целью осуществления производства по делам об административных правонарушениях;

получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, других юридических лиц и их должностных лиц, физических лиц – предпринимателей документы, материалы, информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимые для выполнения возложенных на него задач.

Также уточнено, что ответственность за обнародование информации, несвоевременное обнародование, недостоверность, неточность, неполноту информации, обнародованной согласно настоящему Закону, несут руководители распорядителей и получателей средств государственного и местных бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда, а также фондов общеобязательного государственного социального страхование.

В случае привлечения лица к административной ответственности за обнародование, несвоевременное обнародование информации в соответствии с настоящим Законом, обнародование недостоверной, неточной или неполной информации об использовании публичных средств является основанием для включения мероприятий по проведению инспекции в планы проведения мероприятий государственного финансового контроля по инициативе, выявленной органами государственного финконтроля.

Руководители распорядителей и получателей средств государственного и местных бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда, а также фондов общеобязательного государственного социального страхования обязаны в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса органу государственного финансового контроля предоставить информацию об обеспечении выполнения требований настоящего Закона.

В Законе «Об информации» устанавливается, что к информации с ограниченным доступом не могут быть отнесены сведения об использовании публичных средств распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, хозяйствующими субъектами государственной и коммунальной собственности, фондами общеобязательного государственного социального страхования, что подлежат обязательному обнародованию в соответствии с законом, в частности о деятельности государственных и коммунальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству или территориальной общине, а также хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей ) которых принадлежат хозяйственному обществу, доля государства или территориального общества в котором составляет 100 процентов.

Как указывают авторы законопроекта, государство собирает и накапливает информацию о различных аспектах государственного управления, в частности, в электронном виде. Эти данные должны быть доступны и открыты.

Закон «Об открытости использования публичных средств» определяет условия обеспечения доступа к информации об использовании публичных средств распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, хозяйствующими субъектами государственной и коммунальной собственности, фондами общеобязательного государственного социального страхования. Закон распространяется на отношения, связанные с подготовкой и обнародованием распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятиями, Национальным банком Украины, государственными банками, государственными целевыми фондами, а также фондами общеобязательного государственного социального страхования и органами Пенсионного фонда информации о запланированном и фактическое использование общественных средств.

В настоящее время существуют законодательные пробелы, которые негативно влияют на открытость информации об использовании публичных средств и создают препятствия к внедрению б непосредственных автоматизированных обменов данными, останавливают необходимое периодическое обогащение (data enrichment) машиночитаемых данных, обработку структурированных и неструктурированных данных для получения качественно новых знаний, наработка автоматических индикаторов риска на всех этапах бюджетного процесса, процесса закупок и других процессов финансово-хозяйственной деятельности распорядителями и получателями средств.

Прозрачность информации об использовании публичных средств, ее открытость для анализа и исследования предотвращает коррупцию, поэтому должностные и должностные лица, являющиеся распорядителями и получателями средств, обязаны обеспечить обнародование информации об использовании публичных средств на Едином веб-портале использования публичных средств.

Органы государственного контроля уполномочены налагать на управляющих и других должностных лиц подконтрольных учреждений административные взыскания. В то же время отсутствуют действенные механизмы привлечения к административной ответственности.

Законопроектом предложен механизм, заключающийся в систематической проверке во время мероприятий государственного финансового контроля (инспектирования и государственных финансовых аудитов) полноты, точности, достоверности отчетности, другой информации, подлежащей обнародованию в соответствии с указанным Законом. В частности, «обнародование, несвоевременное обнародование информации в соответствии с настоящим Законом, обнародование недостоверной, неточной или неполной информации об использовании публичных средств» определено одним из рисков, который дает право по собственной инициативе органу государственного финансового контроля включить по совокупности рисковых критериев в планы мероприятий государственного финансового контроля ревизии / государственные финансовые аудиты подконтрольных объектов, которые обязаны, но своевременно не обнародовали информацию об использовании публичных средств и не обеспечили их соответствующее качество.

Автор: Наталья Мамченко

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