В Україні затримали ще 19 організаторів схем для ухилянтів, серед ділків є адвокат

Організаторів схем для ухилянтів затримали у 5 областях.

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В Україні правоохоронці ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали 19 організаторів оборудок. Фігуранти займалися торгівлею фіктивними меддовідк або за гроші переправляли ухилянтів за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, на Одещині правоохоронці зупинили поблизу кодону 4 мікроавтобуси, в яких місцеві ділки намагалися приховано вивезти до невизнаного Придністров’я 47 ухилянтів. Біля машин з військовозобов’язаними їхало авто, в якому знаходилися організатори цієї схеми.

Загалом злочинна група із переправлення ухилянтів складалася із 9 осіб, серед яких – двоє іноземців з Південного Кавказу. Наразі всі вони перебувають під вартою.

На Харківщині викрито ще чотирьох організаторів «ухилянтських схем». Серед затриманих – місцевий адвокат та рецидивіст, який має судимість за умисне вбивство.

До незаконної діяльності вони залучили понад 10 спільників. Зловмисники продавали ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність інвалідності для зняття з військового обліку.

Під час обшуків у затриманих виявлено майже пів мільйона американських доларів.

У Києві «на гарячому» затримано колишнього адвоката, який допомагав ухилянтам втекти за кордон під виглядом експедиторів гуманітарних вантажів.

Для реалізації злочинного механізму фігурант оформлював своїх клієнтів до місцевої благодійної організації.

У Полтавській області викрито посадовицю Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА. Для оформлення фейкової інвалідності вона торгувала підробленими медвисновками щодо обстежень на магнітно-резонансній томографії.

Ще одну схему в регіоні організували двоє підприємців, які продавали ухилянтам підроблені посвідчення співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На Хмельниччині підозру отримали заступник голови лікарсько-консультативної комісії та двоє місцевих лікарів, які безпідставно оформлювали військовозобов’язаним меддовідки для отримання інвалідності.

За викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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