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Главнокомандующий Сирский заявил, что враг несет значительные потери на Курщине, и ВСУ продолжат держать оборону

21:24, 12 марта 2025
В случае необходимости подразделения Сил обороны, совершающие маневр на более выгодные рубежи, указал Сырский.
Главнокомандующий Сирский заявил, что враг несет значительные потери на Курщине, и ВСУ продолжат держать оборону
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В оперативной зоне группировки войск «Курск», в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

По его словам, противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Однако, как подчеркивает Сирский, враг уже понес и продолжает нести значительные потери на Курщине.

«В наиболее сложной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. В первую очередь задействуется беспилотный компонент, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения.

По состоянию на 18:00 на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника.

Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо», — указал Сирский.

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ВСУ военные война Александр Сырский

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