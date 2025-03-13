В Украине закончились американские ракеты ATACMS, — AP

Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS.

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У украинской армии закончились американские ракеты дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS). Запасы были исчерпаны еще в январе. Об этом Associated Press рассказали источники.

По данным издания, официальный представитель США и украинский депутат из Комитета обороны сообщили, что в арсенале ВСУ больше нет ракет ATACMS.

Американский чиновник отметил, что США в общей сложности передали Украине менее 40 таких ракет.

Также он рассказал, что Украина полностью израсходовала запасы ATACMS еще в конце января.

«Высокопоставленные руководители обороны США, включая бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, четко дали понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другое вооружение более ценным в бою», — добавили в AP.

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