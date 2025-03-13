Практика судів
  1. В Україні

Які транспортні засоби треба відображати у декларації — роз’яснення НАЗК

09:22, 13 березня 2025
У декларації відображаються транспортні засоби, які належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві власності або перебувають у їхньому володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду.
Які транспортні засоби треба відображати у декларації — роз’яснення НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, які транспортні засоби повинні бути відображені у декларації.

У декларації відображаються транспортні засоби, які належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві власності або перебувають у їхньому володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону).

Для цілей декларування під транспортними засобами розуміється широкий діапазон засобів, який не обмежується автотранспортними, а включає й інші самохідні машини та механізми, а саме:

  • легкові та вантажні автомобілі;
  • автобуси;
  • самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів;
  • мотоцикли усіх типів, марок і моделей;
  • причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби;
  • мопеди;
  • трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми;
  • водні та повітряні судна.

У декларації вказують транспортні засоби, які відповідають принаймні одній з таких умов:

  • транспортний засіб належить на праві власності суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;
  • транспортний засіб перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду);
  • транспортний засіб станом на останній день звітного періоду був об’єктом права власності третьої особи, але суб’єкт декларування (який є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або обіймає посаду, пов’язану з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків) або член його сім’ї отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Відомості про такі об’єкти не зазначаються в декларації, якщо вони належать на праві власності юридичній особі, вказаній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень). Але якщо ці транспортні засоби використовуються суб’єктом декларування або членами його сім’ї для власних потреб, відомості про них підлягають відображенню у декларації.

Велосипеди, персональний електротранспорт (електросамокати, гіроскутери тощо) для цілей декларування транспортними засобами не вважаються та підлягають відображенню у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації як цінне рухоме майно у разі, якщо їхня вартість перевищує встановлений Законом поріг декларування в цьому розділі (100 ПМ, 302 800 грн).

Відомості про транспортні засоби відображаються в декларації незалежно від:

  • користування ними безоплатно чи за плату;
  • наявності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї посвідчення водія та/або фактичного керування такими транспортними засобами протягом звітного періоду;
  • фактичного користування транспортним засобом у звітному періоді, якщо відомості про декларанта / члена його сім’ї як належного користувача внесено до Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
  • наявності чи відсутності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї родинних зв’язків із власником транспортних засобів;
  • виду та форми (усної чи письмової) правочину, на підставі якого транспортні засоби перебувають у власності, користуванні.

На відміну від іншого цінного рухомого майна, відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини й механізми зазначаються незалежно від їхньої вартості (пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, пп. 2 п. 7 розділу IV Порядку № 252/23).

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що з 1 січня 2025 року декларації за 2024 рік подали понад 252,7 тис. публічних службовців із орієнтовно 700 тисяч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

декларація НАЗК реєстр декларацій декларування електронна декларація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують встановити пам’ятник Джорджу Вашингтону на місце, де раніше був пам’ятник Леніну, і викарбувати на стелі слова Шевченка «коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом»

Найбільш доцільним місцем для встановлення монумента Джорджу Вашингтону депутати вважають постамент, де раніше знаходився пам’ятник Володимиру Леніну, а одним з елементів композиції може бути стела, на якій будуть викарбувані слова Тараса Шевченка з поеми «Юродивий»: «Коли ми діждемося Вашингтона, З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись».

Корпоративною культурою, професійним та особистісним розвитком членів ВККС займуться іноземні партнери та громадські активісти

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче покращити мікроклімат в стінах ВККС.

Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу склала 423 тисячі грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – більше 200 тисяч грн – дані Мінфіну

Дані Мінфіну свідчать, що у лідерах за рівнем зарплат знаходяться НАЗК, АМКУ та Апарат Верховної Ради.

Зарплати чиновників планують відв’язати від прожиткового мінімуму новим законом

Зарплати держслужбовців і посадовців нині «прив’язані» до прожиткового мінімуму, і це потрібно змінювати, адже зростання соцвиплат не повинно автоматично тягнути за собою підвищення зарплат тим, хто почувається досить комфортно – народний депутат Віталій Безгін.

Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики