Декларації вже подали 703 судді та понад 4900 прокурорів, слідчих і дізнавачів — НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що з 1 січня 2025 року декларації за 2024 рік подали понад 252,7 тис. публічних службовців із орієнтовно 700 тисяч.
Серед них декларації:
Також у НАЗК нагадали, що кампанія декларування триває до 23:59 31 березня та закликали не відкладати подання декларації на останній день.
Раніше у НАЗК нагадали про покарання за недостовірні відомості в декларації.
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