Декларації вже подали 703 судді та понад 4900 прокурорів, слідчих і дізнавачів — НАЗК

У НАЗК нагадали, що 20 днів залишилося до завершення кампанії декларування публічних службовців за 2024 рік.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що з 1 січня 2025 року декларації за 2024 рік подали понад 252,7 тис. публічних службовців із орієнтовно 700 тисяч.

Серед них декларації:

15773 посадовців категорії «А» та «Б» (держслужбовців, які обіймають керівні посади);

703 судді;

4933 прокурорів, слідчих та дізнавачів;

31612 посадовців місцевого самоврядування;

Також у НАЗК нагадали, що кампанія декларування триває до 23:59 31 березня та закликали не відкладати подання декларації на останній день.

Раніше у НАЗК нагадали про покарання за недостовірні відомості в декларації.

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