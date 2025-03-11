Комуністичну та радянську символіку у метро Києва залишилось прибрати на трьох станціях – КМДА

Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі.

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У Києві наразі тривають роботи з демонтажу елементів радянської символіки на станції «Палац Україна». Наразі опрацьовується питання зміни панно, яке гармонійно вписуватиметься в архітектуру станції та її назву. Про це пишуть у КМДА.

Зокрема, залишилось провести роботи з демонтажу зображення «серпа та молота» з колійних стін на станції «Майдан Незалежності», панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції «Вокзальна» та мозаїчне панно червоноармійця на станції «Палац Україна». Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі.

Загалом, як вказують у КМДА, на початок 2015 року на 9 станціях київського метрополітену в публічному просторі залишалась символіка комуністичного і тоталітарного режимів.

На цих станціях були розміщені бюсти радянських діячів, символіка Сухопутних військ Радянського Союзу, георгіївська стрічка, карбування «Зірки червоної армії», слова «комунізм». У КП «Київський метрополітен» зазначають, що особливо багато було зображень саме «серпа і молота» на різних станціях підземки.

Більшу частину цієї символіки демонтували, а частину – через охоронний статус станцій як пам’яток – тимчасово замаскували до отримання необхідних дозволів на проведення демонтажних робіт.

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