Коммунистическую и советскую символику в метро Киева осталось убрать на трех станциях – КГГА

Все элементы советской символики в настоящее время замаскированы и не находятся в публичном доступе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве продолжаются работы по демонтажу элементов советской символики на станции «Палац Украина». В настоящее время прорабатывается вопрос замены панно, которое гармонично впишется в архитектуру станции и ее название. Об этом сообщают в КГГА.

В частности, осталось провести работы по демонтажу изображения «серпа и молота» с путевых стен на станции «Майдан Незалежности», панно (медальоны) на пилонах среднего зала станции «Вокзальная» и мозаичного панно красноармейца на станции «Палац Украина». Все элементы советской символики в настоящее время замаскированы и не находятся в публичном доступе.

В целом, как указывают в КГГА, на начало 2015 года на 9 станциях киевского метрополитена в публичном пространстве оставалась символика коммунистического и тоталитарного режимов.

На этих станциях были размещены бюсты советских деятелей, символика Сухопутных войск Советского Союза, георгиевская лента, чеканка «Звезды Красной армии», слова «коммунизм». В КП «Киевский метрополитен» отмечают, что особенно много было изображений именно «серпа и молота» на различных станциях подземки.

Большую часть этой символики демонтировали, а часть – из-за охранного статуса станций как памятников – временно замаскировали до получения необходимых разрешений на проведение демонтажных работ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.