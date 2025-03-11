В Чернигове врачи и патрульные приняли роды у женщины в служебном авто инспекторов

Вместо палаты врачам пришлось принимать роды прямо в служебном авто патрульных.

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В Чернигове младенец родился в служебном авто инспекторов по дороге в медучреждение. Как рассказали в Патрульной полиции Украины, во время комендантского часа инспекторы обратили внимание на людей, стоявших на обочине у дороги. Когда полицейские подъехали ближе, взволнованный мужчина обратился с просьбой отвезти невестку в роддом.

Инспекторы с включенными спецсигналами отправились в медучреждение, но по дороге у женщины начались роды.

Вместо палаты врачам пришлось принимать роды прямо в служебном авто, так как перемещать женщину уже было нельзя. Позже патрульные помогли транспортировать роженицу в медицинское учреждение.

У женщины родилась девочка.

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