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В Минсоцполитики посоветовали, как увеличить размер будущей пенсии украинцам, которые работают

22:18, 11 марта 2025
В частности, там советуют работать официально.
В Минсоцполитики посоветовали, как увеличить размер будущей пенсии украинцам, которые работают
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Министерство социальной политики представило несколько советов, как увеличить размер будущей пенсии действующим работникам.

В частности, там советуют следующее:

Работать официально – кто работает официально, тот платит взносы, получает стаж, накапливает пенсионные права и зарабатывает на пенсию.

Заниматься профессиональным развитием, проходить курсы повышения квалификации (или, при необходимости, переквалификации) – ведь благодаря этому можно расти профессионально, карьерно и увеличивать свой доход.

Увеличивать страховой стаж – дополнительные 5 лет стажа позволяют получить до +30% к пенсии.

Добровольно платить страховые взносы – размер добровольных взносов определяет сам человек, исходя из своих финансовых возможностей.

В то же время в Минсоцполитики напоминают, что размер пенсии напрямую зависит от размера единого взноса, который ежемесячно уплачивается с заработной платы. Чем больше взнос и чем дольше его платят – тем выше будет пенсия после достижения пенсионного возраста.

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