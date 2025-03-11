У Мінсоцполітики порадили, як збільшити розмір майбутньої пенсії українцям, які працюють

Зокрема, там радять працювати офіційно.

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Міністерство соціальної політики презентувало декілька порад, як збільшити розмір майбутньої пенсії чинним працівникам.

Зокрема, там радять наступне:

Працювати офіційно — хто працює офіційно, сплачує внески, отримує стаж, накопичує пенсійні права і заробляє на пенсію.

Займатись професійним розвитком, проходити курси підвищення кваліфікації (або, за потреби, перекваліфікації) — адже завдяки цьому, ви зможете зростати професійно, карʼєрно, та збільшувати власний дохід.

Збільшувати страховий стаж — додаткові 5 років стажу дозволяють отримати до +30% до пенсії.

Добровільно сплачувати страхові внески — розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Водночас там нагадують, що розмір пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з заробітної плати. Чим більший внесок, і чим довше громадяни його сплачують, — тим вищою буде пенсія після досягнення пенсійного віку.

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