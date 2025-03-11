Продвигаемся – делегация США коротко прокомментировала переговоры с Украиной, видео

Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что переговоры с Украиной «продвигаются».

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Государственного секретаря Марко Рубио и советника по вопросам национальной безопасности Майка Волтца поймали журналисты, когда они проходили через вестибюль отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходят переговоры между делегациями США и Украины.

В ответ на вопрос о том, как прошла встреча, Волтц коротко ответил: «Продвигаемся».

После чего Рубио и Волтц зашли в лифт.

Как заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встреча с командой США началась очень конструктивно.

«Работаем над приближением справедливого и долгосрочного мира», – указал он.

Видео: Alex Marquardt / CNN

Как ранее сообщил Андрей Ермак 11 марта, украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны – будем эффективно работать с нашими американскими партнерами», – указал Ермак.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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