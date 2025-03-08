Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США

Владимир Зеленский озвучил состав делегации Украины на переговорах с США в Саудовской Аравии.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что на следующую неделю он начнет с визита в Саудовскую Аравию и встречу с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Зеленского, после его встречи с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник, 11 марта, с американской командой.

«Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги», – отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе, по его словам, «совершенно реалистичные предложения».

«Главное – двигаться быстро и результативно», – подчеркнул Президент Зеленский.

Напомним, 11 марта состоится визит украинской делегации в Саудовскую Аравию для переговоров с американской делегацией.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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