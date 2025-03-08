В Киевской области отец, который травмировал мальчика из-за конфликта детей, получил приговор

Мужчину осудили за физическое нападение на школьника в Борисполе.

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В Борисполе судили мужчину, который нанес телесные повреждения ребенку, который обидел его сына. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

21 февраля суд признал виновным мужчину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 122 УК Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Как установило следствие, в марте 2023 двое детей гуляли возле школьного стадиона в Борисполе, где у одного возник словесный конфликт с парнем, который проходил мимо стадиона.

В дальнейшем, в этот же день, в школьный стадион на автомобиле приехал отец этого парня, поскольку тот сообщил о конфликте возле стадиона.

Тогда мужчина решил разобраться с обидчиком сына, подошел к бетонному забору, на котором сидел малолетний и, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своего деяния, используя преимущество в физической силе, начал тянуть его за левую ногу, однако, с целью предотвратить падение, малолетний взялся за металлические перила и держался руками.

При этом фигурант, несмотря на просьбу испуганного ребенка, отпустить ногу, продолжал тянуть потерпевшего, в результате чего он упал на землю и получил телесные повреждения, которое, согласно заключению эксперта, относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Суд назначил жителю Борисполя наказание в виде 2 лет ограничения свободы (дело №359/8296/23).

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