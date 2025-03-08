В Киеве в метро появятся новые вагоны с сквозным проходом, как в фильмах

Метрополитен планирует обновить подвижной состав и приобрести современные вагоны.

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Киевский метрополитен закупит 50 новых вагонов со сквозным проходом. Как указано в КГГА, метрополитен планирует обновить подвижной состав и приобрести современные вагоны в рамках реализации проекта «Модернизация городского транспорта г. Киева II».

Тендер на закупку вагонов был объявлен 5 марта. Он предусматривает приобретение 10 пятивагонных поездов со свободным проходом между вагонами, которые должны соответствовать современным европейским стандартам и учитывать особенности эксплуатации в столичной подземке.

Помимо вагонов, победитель тендера будет поставлять запасные части, расходные материалы, а также оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта поездов.

На данный момент инвентарный парк Киевского метрополитена насчитывает более 830 вагонов. Однако в ближайшее время срок эксплуатации завершится примерно у 100 вагонов. Поэтому обновление подвижного состава является важным шагом для безопасности и комфорта пассажиров, а также модернизации городской транспортной системы, пояснили в метрополитене.

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