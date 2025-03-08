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В Минздраве опровергли ошибочные представления о еде и питании, унаследованные с советских времен

22:20, 8 марта 2025
В частности, любимая фраза родителей «ешь суп» подверглась критике со стороны специалистов.
В Минздраве опровергли ошибочные представления о еде и питании, унаследованные с советских времен
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Наука о питании стремительно развивается вместе с другими медицинскими науками. И как указывают в Министерстве здравоохранения, многие представления и утверждения прошлого века подвергаются критике или безвозвратно опровергнуты и забыты.

В то же время, несмотря на доступность научных данных, продолжают распространяться псевдонаучные, субъективные и предвзятые утверждения о питании, еде и питательных веществах. И это происходит на всех уровнях: от академического до «бьютиблогерского».

Президент Ассоциации диетологов Украины и консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец опроверг семь самых популярных мифов, которые до сих пор сопровождают тему питания.

Они представлены в удобной инфографике ниже:

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