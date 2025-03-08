У МОЗ спростували хибні уявлення про їжу та харчування, успадковані з радянських часів

Зокрема, улюблена фраза батьків «їж суп» зазнала критики зі сторони фахівців.

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Наука про харчування стрімко розвивається разом з іншими медичними науками. І як вказують у Міністерстві охорони здоров’я, багато уявлень та тверджень минулого століття піддаються критиці або безповоротно спростовані й забуті.

Водночас, попри доступність наукових даних, продовжують поширюватися псевдонаукові, суб'єктивні та упереджені твердження про харчування, їжу та поживні речовини. І це відбувається на всіх рівнях: від академічного до «б’ютіблогерського».

Президент Асоціації дієтологів України та консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець спростував сім найпопулярніших міфів, які досі супроводжують тему харчування.

Вони представлені в зручній інфографіці нижче:

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