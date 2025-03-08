У Києві планують посилити контроль за паркуванням – що пропонують

Також пропонується внести цілий ряд важливих змін до законодавства, які посилять відповідальність водіїв за порушення правил паркування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві збирають посилити контроль за паркування. Зокрема, для цього Департамент територіального контролю ініціював законодавчі зміни.

Ініціативу щодо внесення змін до законодавства в сфері паркування та надання можливості інспекторам з паркування застосовувати систему автоматичної фіксації правопорушень підготовлено та подано на затвердження Київради.

«Сьогодні інспектори з паркування фізично не можуть контролювати паркування по всьому місту. Ми підготували зміни до законодавства, які дозволять ефективніше слідкувати за дотриманням правил паркування та дисциплінувати водіїв. А мешканці міста отримають можливість комфортно та безпечно користуватись тротуарами та велодоріжками», – пояснив Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва.

Наразі систему автоматичної фіксації правопорушень використовують лише працівники Національної поліції. А інспектори з паркування в свою чергу зобов’язані співпрацювати з патрульною поліцією, що ускладнює їхню роботу. Тому пропонується дати можливість інспекторам також використовувати цю систему для більш дієвого контролю за паркуванням в столиці.

Крім того, пропонується внести цілий ряд важливих змін до законодавства, які посилять відповідальність водіїв за порушення правил паркування.

Серед запропонованих змін:

встановити адміністративну відповідальність за паркування на тротуарах та велосмугах;

доповнити Правила дорожнього руху від 10.10.2001 р. №1306 нормою, що забороняє зупинку та стоянку автомобілів на тротуарах, велодоріжках і велосмугах;

збільшити суми штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, а також за несплату вартості послуг за паркування.

Якщо Уряд підтримає зміни до законодавства, то інспектори зможуть самостійно фіксувати порушення правил парковки у автоматичному режимі та застосовувати штрафні санкції до більшої кількості правопорушників у сфері паркування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.