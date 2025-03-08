В Киеве планируют усилить контроль за парковкой – что предлагают

Также предлагается внести ряд важных изменений в законодательство, которые усилят ответственность водителей за нарушение правил парковки.

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В Киеве планируют усилить контроль за парковкой. В частности, для этого Департамент территориального контроля инициировал законодательные изменения.

Инициативу по внесению изменений в законодательство в сфере парковки и предоставлению инспекторам по парковке возможности применять систему автоматической фиксации правонарушений подготовили и подали на утверждение Киевсовета.

«Сегодня инспекторы по парковке физически не могут контролировать парковку по всему городу. Мы подготовили изменения в законодательство, которые позволят эффективнее следить за соблюдением правил парковки и дисциплинировать водителей. А жители города получат возможность комфортно и безопасно пользоваться тротуарами и велодорожками», – объяснил Михаил Будилов, директор Департамента территориального контроля Киева.

На данный момент систему автоматической фиксации правонарушений используют только сотрудники Национальной полиции. А инспекторы по парковке обязаны сотрудничать с патрульной полицией, что усложняет их работу. Поэтому предлагается дать возможность инспекторам также использовать эту систему для более эффективного контроля за парковкой в столице.

Кроме того, предлагается внести ряд важных изменений в законодательство, которые усилят ответственность водителей за нарушение правил парковки.

Среди предложенных изменений:

установление административной ответственности за парковку на тротуарах и велополосах;

дополнение Правил дорожного движения (№1306 от 10.10.2001 г.) нормой, запрещающей остановку и стоянку автомобилей на тротуарах, велодорожках и велополосах;

увеличение суммы штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки, а также за неуплату стоимости парковочных услуг.

Если правительство поддержит изменения в законодательстве, инспекторы смогут самостоятельно фиксировать нарушения правил парковки в автоматическом режиме и применять штрафные санкции к большему количеству правонарушителей в сфере парковки.

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