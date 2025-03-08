В Киеве отремонтируют мост через Десенку, который не ремонтировали капитально с момента его постройки

С момента его ввода в эксплуатацию в 1974 году капитальный ремонт там не проводился.

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В Киеве объявили тендер на проведение аварийных мероприятий по восстановлению несущих конструкций переходных пролетов моста через реку Десенка.

Как отметили в КГГА, мост был построен в 1974 году. Поскольку с момента его ввода в эксплуатацию капитальный ремонт там не проводился, в 2024 году был разработан и утвержден проект аварийных мероприятий.

В рамках аварийных мероприятий предусмотрено:

• заменить балки пролетных строений;

• отремонтировать опоры;

• отремонтировать железобетонную плиту проезжей части;

• устроить новый гидроизоляционный слой;

• уложить асфальтобетонное покрытие.

Также отремонтируют проезжую часть частично на второй, третьей и четвертой полосах движения автомобильного транспорта в направлении станции метро «Почайна».

Ожидаемая стоимость закупки – 225 млн грн. Подрядчика определят по результатам тендера.

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