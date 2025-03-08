Какие ценные бумаги подлежат декларированию — разъяснение НАПК

В декларации указываются сведения о ценных бумагах, принадлежащих субъекту декларирования или членам его семьи.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, какие ценные бумаги подлежат декларированию.

В декларации указываются сведения о ценных бумагах, принадлежащих субъекту декларирования или членам его семьи (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закона).

Перечень видов ценных бумаг закреплен в ст. 8 Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках».

К ценным бумагам, в частности, относятся:

акции;

инвестиционные сертификаты;

государственные облигации Украины, облигации местных займов;

казначейские обязательства Украины;

векселя;

опционные сертификаты;

фондовые варранты;

ипотечные облигации, закладные;

государственные деривативы.

В разделе 7 «Ценные бумаги» декларации указываются ценные бумаги, принадлежащие субъекту декларирования или члену его семьи на праве собственности на последний день отчетного периода, независимо от их стоимости. Если ценные бумаги переданы в управление другому лицу, дополнительно указываются сведения об этом лице.

Служебные лица, занимающие ответственное и особо ответственное положение, а также субъекты декларирования, занимающие должности, связанные с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, декларируют также ценные бумаги, которые являются объектами права собственности третьего лица, если субъект декларирования или член его семьи получает или имеет право на получение дохода от такого объекта либо может прямо или опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать в отношении такого объекта действия, тождественные по сути осуществлению права распоряжения им.

Такие сведения не указываются в декларации, если соответствующие объекты принадлежат на праве собственности юридическому лицу, указанному в п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закона, и их основным назначением является использование в хозяйственной деятельности такого юридического лица.

Особенности декларирования акций

Акции указываются в разделе 7 «Ценные бумаги» декларации и не отражаются в разделах 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» и 8 «Корпоративные права».

Акции, выкупленные у субъекта декларирования в процедуре принудительного выкупа (squeeze-out), не подлежат отражению в разделе 7 «Ценные бумаги» декларации.

Фактически полученный доход от такой операции отображается в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки».

Если деньги перечислены на счет условного хранения (эскроу) для последующего получения субъектом декларирования, сведения об этих средствах подлежат отражению в разделе 12 «Денежные активы» декларации.

Обязательная продажа акций акционерами по требованию лица (лиц, действующих совместно), являющегося владельцем контрольного / значительного контрольного / доминирующего контрольного пакета акций, регулируется ст. 95 Закона Украины «Об акционерных обществах».

По указанной процедуре лицо (лица, действующие совместно), прямо или косвенно (учитывая количество акций, принадлежащих ему или его аффилированным лицам) уже является владельцем контрольного / значительного контрольного / доминирующего контрольного пакета акций акционерного общества, имеет право на принудительный выкуп акций в миноритарных акционеров.

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