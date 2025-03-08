Які цінні папери підлягають декларуванню — роз’яснення НАЗК

У декларації зазначаються відомості про цінні папери, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї.

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, які цінні папери підлягають декларуванню.

У декларації зазначаються відомості про цінні папери, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону).

Перелік видів цінних паперів закріплений у ст. 8 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

До цінних паперів, зокрема, належать:

акції;

інвестиційні сертифікати;

державні облігації України, облігації місцевих позик;

казначейські зобов’язання України;

векселі;

опціонні сертифікати;

фондові варанти;

іпотечні облігації, заставні;

державні деривативи.

У розділі 7 «Цінні папери» декларації зазначаються цінні папери, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду, незалежно від їхньої вартості. Якщо цінні папери суб’єкта декларування або члена його сім’ї передані в управління іншій особі, додатково зазначаються відомості про таку особу.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, декларують також цінні папери, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи.

Особливості декларування акцій

Акції зазначаються у розділі 7 «Цінні папери» декларації та не вказуються у розділах 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» та 8 «Корпоративні права» декларації.

Акції, які були придбані у суб’єкта декларування за процедурою примусового викупу акцій (squeeze out), не підлягають відображенню у розділі 7 «Цінні папери» декларації.

Фактично отримані доходи від такої операції відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Якщо кошти перераховані на рахунок умовного зберігання (ескроу) для подальшого отримання суб’єктом декларування, відомості про такі кошти підлягають відображенню у розділі 12 «Грошові активи» декларації.

Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником контрольного / значного контрольного / домінуючого контрольного пакета акцій, регулюється ст. 95 Закону України «Про акціонерні товариства».

За вказаною процедурою особа (особи, які діють спільно), яка прямо чи опосередковано (враховуючи кількість акцій, що належать їй або її афілійованим особам) вже є власником контрольного / значного контрольного / домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, має право на примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів.

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