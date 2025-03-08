Начальник КМВА Ткаченко анонсував рішення щодо евакуація автівок під час повітряних тривог

Тимур Ткаченко обіцяє рішення щодо руху громадського транспорту та порядок роботи мостів та чіткий план щодо знесення кіосків біля метро.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував низку важливих рішень наступного тижня.

Зокрема, за його словами, на Раді оборони буде ухвалено два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів.

«Щодо відряджень – багато хто чинить опір, вигадуючи формальні причини, але публічно заявляю: я буду вносити це питання з голосу. Окремо – евакуація приватного транспорту під час повітряних тривог. Даю чітке доручення, щоб цього не відбувалося, це – справедливо», - вказав він.

Окрім того, за словами начальника КМВА, він очікує два звіти, які досі не отримав:

По перепустках.

По знесенню кіосків біля метро, де в одних їх прибирали, а в інших – ні.

За його словами, має бути чіткий план дій та аргументація.

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