Пенсійний фонд пояснив, як дізнатися розмір пенсії після індексації

Пенсійний фонд надав інструкцію, як дізнатися розмір пенсії після індексації.

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Пенсійний фонд України нагадав що з 1 березня провів індексацію пенсій. Розмір виплати можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

ПФУ надав інструкцію, як дізнатися розмір пенсії після індексації:

- Потрібно зайти на вебпортал ПФУ та авторизуватися.

- Потім потрібно зайти в розділ «Моя пенсія».

Там можна дізнатися новий розмір пенсії, яку виплачують з 1 березня.

Раніше ми писали, що завдяки індексації для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше 100 гривень і більше 1500 гривень.

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