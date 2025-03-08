У Литві пропонують запровадити загальний податок на оборону

Ініціатор вважає, що стале фінансування потреб оборони можна забезпечити шляхом запровадження загального податку на оборону.

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Голова парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Литви Гедрімас Єглінскас вважає, що стале фінансування потреб оборони можна забезпечити шляхом запровадження загального податку на оборону і обіцяє обговорити це питання з прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом. Про це пише Delfi.

«Я б сказав, що має бути один потужний податок на оборону, який сплачували б усі громадяни – від студентів до пенсіонерів і компаній», – заявив Єглінскас журналістам. «Чи прийнятно це з політичної точки зору? Я не впевнений, можливо, й ні, але подивимося, що про це думають коаліція, прем'єр-міністр і Сейм у цілому».

Єглінскас, член фракції Демократичного союзу «В ім'я Литви», зазначив, що поки що не розглядав у деталях, як саме може виглядати загальний податок на оборону, але підкреслив, що необхідна чітка стратегія сталого фінансування оборони, яка не обмежувалася б лише позиками.

«Є різні підходи, це може залежати від розміру доходу, але це технічні питання. Головне – сам принцип: чи говоримо ми, що всі громадяни повинні робити свій внесок у фінансування оборони, щоб захистити нашу свободу? Я думаю, що так», – наголосив Єглінскас.

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