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Компенсації для ВПО — як отримати виплату та придбати нове житло

18:46, 8 березня 2025
В Україні вже понад місяць працюють компенсації за втрачене житло для внутрішньо переміщених осіб за програмою єВідновлення.
Компенсації для ВПО — як отримати виплату та придбати нове житло
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Міністерство розвитку громад та територій України нагадала ВПО, як отримати виплату та придбати нове житло.

У відомстві зазначають, що понад місяць працюють компенсації за втрачене житло для внутрішньо переміщених осіб за програмою єВідновлення. За цей час 1500 сімей стали власниками нових домівок. Серед них можете бути і ви, якщо відповідаєте умовам програми.

Хто і за яких умов може скористатися новою програмою компенсацій

Українці зі статусом ВПО, які відповідають наступним критеріям:

- Необхідно мати дійсну довідку ВПО.  Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал Дія, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Статус ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.

- Знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

- Знищене житло було єдиним житлом у власності громадянина. Якщо у вас є інше житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, або також має статус знищеного згідно з відомостями з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, то для реалізації цілей програми воно не враховується і отримувач компенсації підпадає під умови програми.

Якщо ви відповідаєте вище переліченим критеріям програми ви можете подати заяву на отримання житлового сертифіката єВідновлення через застосунок або портал Дія або ЦНАП.

Якщо ви вже маєте житловий сертифікат, і відповідаєте умовам програми Ви можете забронювати кошти по ньому через застосунок або портал Дія або ЦНАП.

Спільна реалізація житлових сертифікатів

Якщо у знищеного житла було декілька співвласників, кожен з них отримує свій житловий сертифікат відповідно до частки власності.

Їх можна реалізувати або спільно придбавши разом нову домівку, або кожен окремо.

Також ви можете спільно реалізувати житлові сертифікати з іншими людьми, які отримали їх за свої знищенні об’єкти.

Щоб одночасно забронювати кошти для реалізації житлових сертифікатів у всіх заявників повинні бути довідки ВПО.

Якщо довідка ВПО є лише в одного з заявника, то кошти по його сертифікату будуть заброньовані, а по решті - заявка на бронювання буде розміщена в загальній черзі, де використовується інший механізм фінансування.

Якщо ви ще не подавали заявки на бронювання коштів, то варто всім заявникам оформити довідки ВПО і після цього подавати заявку разом.

Якщо кошти були заброньовані по одному заявнику, а решта ще не мають довідки ВПО, їм варто її отримати. Після цього всі власники сертифікатів можуть подати нові заяви на бронювання.

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ВПО

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