Компенсации для ВПО — как получить выплату и приобрести новое жилье

В Украине уже более месяца действуют компенсации за утраченное жилье для внутренне перемещенных лиц по программе еВосстановление.

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Министерство развития общин и территорий Украины напомнило ВПО, как получить выплату и приобрести новое жилье.

В ведомстве отмечают, что компенсации за утраченное жилье для внутренне перемещенных лиц по программе еВосстановление работают уже более месяца. За это время 1500 семей стали владельцами новых домов. Среди них можете быть и вы, если соответствуете условиям программы.

Кто и на каких условиях может воспользоваться новой программой компенсаций

Украинцы со статусом ВПО, которые соответствуют следующим критериям:

Необходимо иметь действующую справку ВПО. Если ее нет, то можно получить через: ЦНАП, мобильное приложение или портал Дія, исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Статус ВПО можно получить даже в случае перемещения в пределах одной громады.

Уничтоженное жилье должно находиться на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.

Уничтоженное жилье было единственным в собственности гражданина. Если у вас есть другое жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или также имеет статус уничтоженного согласно данным Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, оно не учитывается в рамках программы, и получатель компенсации подпадает под условия программы.

Если вы соответствуете вышеуказанным критериям, вы можете подать заявку на получение жилищного сертификата еВосстановление через приложение или портал Дія либо через ЦНАП.

Если у вас уже есть жилищный сертификат и вы соответствуете условиям программы, вы можете забронировать средства по нему через приложение или портал Дія либо через ЦНАП.

Совместная реализация жилищных сертификатов

Если у уничтоженного жилья было несколько совладельцев, каждый из них получает свой жилищный сертификат пропорционально доле собственности.

Совладельцы могут совместно приобрести новое жилье или каждый по отдельности.

Также можно совместно использовать жилищные сертификаты с другими людьми, которые получили их за свои уничтоженные объекты.

Чтобы одновременно забронировать средства для реализации жилищных сертификатов, все заявители должны иметь справки ВПО.

Если справка ВПО есть только у одного заявителя, то средства по его сертификату будут забронированы, а по остальным заявкам бронь будет размещена в общей очереди с использованием другого механизма финансирования.

Если заявка на бронирование еще не подана, всем заявителям стоит сначала оформить справки ВПО, а затем подать заявку вместе.

Если средства были забронированы для одного заявителя, а другие не имеют справки ВПО, им следует ее получить. После этого все владельцы сертификатов могут подать новые заявки на бронирование.

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